L'editoriale del CdM: "Gattuso domenica ha stravinto. Senza rinnovo si sente 'libero' di scegliere"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Gattuso ha scelto di rinviare il rinnovo del suo contratto e chissà che non sia stato anche questo il motivo alla base della sua esigenza di “libertà”. Ospina e non Meret, Hysaj e non Ghoulam e soprattutto Osimhen in campo se, come e quando dice lui, non certo per il costo del suo cartellino. Sa il fatto suo, Gattuso, e prende il rischio di gestire in autonomia la sua squadra. Poi succede che il nigeriano subentra contro il Parma e sconvolge la partita in un solo minuto. E, capita (non è un caso) che la scelta della coppia di centrali di difesa (Manolas e Koulibaly), dieci milioni in due di ingaggio, partano titolari e come mai prima sono apparsi sincronizzati. C’è un lavoro tattico alla base, certo. Figlio di una scelta, la scelta di un allenatore che decide. Gattuso domenica ha stravinto".