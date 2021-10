L'editoriale di Carratelli: "Se hai Osimhen vinci! Un'elevazione alla Cristiano Ronaldo"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, nel suo editoriale per Il Roma si esprime così dopo il successo azzurro contro il Torino: "Se hai Osimhen, vinci. Puoi sbagliare un calcio di rigore con Insigne, vederti annullato un gol dal Var, prendere il palo con Lozano, salvarti due volte con Ospina, alla fine il Torino ti sta imbrigliando togliendoti il respiro, ti blocca due centrocampisti su tre (Lukic su Zielinski e Linetty su Fabian Ruiz), ti scuote sulle fasce con Singo (1,90) a destra e Ola Aina a sinistra, ma poi a un quarto d’ora dalla fine, recupero di sei minuti compreso, sul cross rimpallato di Elmas l’indomabile Victor Osimhen si eleva, manco fosse Cristiano Ronaldo, e schiaccia di testa in rete il pallone della vittoria, quinto gol del nigeriano in questo campionato".