L'editoriale di Condò: "Senza Lukaku Osimhen può diventare il miglior centravanti della A!"

Paolo Condò, editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per l'edizione odierna del quotidiano ha speso belle parole per Victor Osimhen, tirando in ballo i due gol segnati al Bayern Monaco nell'amichevole di fine luglio: "Una doppietta che, specie dopo la partenza di Lukaku, vale una candidatura: Osimhen può essere il miglior centravanti puro - nel senso che teniamo Ronaldo in un'altra categoria - della Serie A. Quando ha uno spazio nel quale scattare, quando ha i metri per liberare la sua corsa portandola alla massima velocità, dà l'impressione che non esista modo di fermarlo".