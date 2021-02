L'editoriale di Corbo: "Il Napoli e il gioco non si incontrano più"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo commenta così la prova del Napoli contro l'Atalanta: "Alla prima semifinale di Coppa Italia il Napoli arriva con abiti mai indossati, e purtroppo dimessi. Il terzo modulo della stagione gli va troppo largo quando attacca con i suoi minuti attaccanti sperduti negli spazi e senza collegamenti, ma troppo stretto quando subisce l’assalto poderoso dell’Atalanta fisicamente più attrezzata, più veloce, a suo agio nel 3-4-3. Lo stesso sistema di gioco è scelto da Gattuso nella speranza di far coincidere uomo contro uomo, e magari trarre vantaggio dall’agilità dei suoi scattisti. Ma nel primo tempo è l’Atalanta a mettere i brividi tre volte ad un coraggioso Ospina, preferito di nuovo a Meret. E Koulibaly deve intervenire per risolvere i disguidi di un terzetto al debutto".