L'editoriale di Corbo: "Il Napoli ha il dovere di credere allo scudetto! Gattuso autolesionista..."

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo commenta così la gara del Napoli: "È un altro Napoli ed un altro gioco. Durerà? Dipende dalla solidità che questa struttura mostrerà di avere. Dopo 15 punti su 15, il Napoli c’è. E ha il dovere di crederci. Coraggio, è un sogno possibile. Perché quasi tutti i giocatori coinvolti l’anno scorso in una stagione isterica e spergiura, di chiaroscuri e false promesse, di autolesionistico muro alzato dall’allenatore Gattuso verso il presidente corrono, rendono, vincono in sontuosa agilità".