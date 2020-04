L'editoriale di Corbo: "Nell'anno nero ADL ha un'opportunità irripetibile"

“De Laurentiis alza sempre la voce, ma stavolta lo ascoltano". Scrive così Antonio Corbo sul patron del Napoli nel suo editoriale per Repubblica, cercando di lanciare un invito al presidente in vista della prossima stagione: "Il bilancio virtuoso del Napoli ed un mercato in uscita da oltre 200 milioni rafforzano De Laurentiis, sempre rivoluzionario nei toni e nelle idee, ma più diplomatico, finalmente con più potere. Nell’anno nero ha una irripetibile opportunità. Rifare quel progetto. Sbagliare scelte o vincere, stavolta dipende solo da lui” si legge sul quotidiano.