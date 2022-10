L'editoriale di Sconcerti: "Inter può rimontare, Pioli genio. Juve da terzo posto"

Nelle colonne del Corriere della Sera, il direttore Mario Sconcerti propone un’analisi sui dati delle principali squadre della Serie A

Nelle colonne del Corriere della Sera, il direttore Mario Sconcerti propone un’analisi sui dati delle principali squadre della Serie A. La Juventus ha terza miglior difesa e uno dei tre capicannonieri, numeri che nel calcio di una volta sarebbero stati ottimi ma oggi non bastano. Manca chi costruisca gioco, ma sta arrivando chiarezza per puntare al terzo posto. L'Inter ha invece le capacità tecniche che non la Juve non ha, ma deve risolvere i problemi difensivi grazie al rendimento anche di Barella e Brozovic. Ha ottimi difensori ma le manca in senso concreto il doppio reparto, cioè difesa e centrocampo. Il Milan invece è in difficoltà. È sfinito dagli esperimenti che fa, Pioli è un genio ma sta facendo perdere intelligenza collettiva alla squadra. Il Napoli invece ne fa della sua forza, lo si vede da quante possibilità di sbocco ha Lobotka: sempre quattro opzioni. Mentre la Roma ha carattere, segna poco ma subisce meno. Può solo crescere.