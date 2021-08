L'editoriale di Sconcerti: "Juve era già quarta e senza CR7 e con Locatelli non è più forte"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti scrive: "Tre avvertimenti preliminari: date la giusta importanza alle prime due giornate, perché hanno comunque un grande senso. Lo scorso anno fecero sei punti Inter, Milan, Napoli e Atalanta, uno ha vinto il campionato, due sono andate in Champions e una è arrivata quinta staccata di un punto. Il secondo avviso è che la Juve ha cominciato male raddoppiando la confusione dell’anno scorso. Questa noi la chiamiamo sorpresa perché siamo abituati a pensare alla vecchia Juve. In realtà la Juve arriva da un quarto posto, ha un Locatelli in più e Ronaldo in meno. Non può essere più forte. Fino a oggi il calcio migliore l’ho visto dall’Inter, poi dalla Lazio, che cresce in fretta e ha ritrovato Immobile, poi da Napoli e Milan".