L'emergenza non è finita: Napoli a Bologna ancora senza 5 pedine (di cui 4 titolari)

Sta per finire, ma non è finita. L'emergenza c'è ancora, non al livello delle scorse settimane visti i rientri di chi era positivo al Covid-19, ma è bene tenere presente che a Luciano Spalletti mancano ancora 5 pedine, di cui 4 importantissime. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"In realtà, il Napoli benissimo non se la passa, ha in Coppa d’Africa il suo comandante, Koulibaly, il suo centrocampista più naif, Anguissa, e pure Ounas, che in certe partite saprebbe come uscire dal cilindro; e per gradire, ma si fa per dire, mancano anche Insigne e Ospina. C’è una piccola emergenza ma ormai conviene conviverci: forse è endemica".