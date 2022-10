L'impatto dei nuovi: Napoli secondo per minutaggio concesso agli ultimi arrivati

Tra le prime 8 squadre in classifica in Serie A il Napoli è secondo per il minutaggio concesso ai nuovi acquisti. Il focus è de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Tra le prime 8 squadre in classifica in Serie A il Napoli è secondo per il minutaggio concesso ai nuovi acquisti. Il focus è de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sia la Juventus che ha utilizzato di più i neoarrivati, mentre il Milan è all'ultimo posto di questa speciale classifica. Juventus 2464

Napoli 2347

Lazio 2308

Atalanta 2084

Roma 1815

Udinese 1685

Inter 918

Milan 882.