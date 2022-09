L'edizione odierna della Gazzetta ricorda i precedenti del tecnico del Liverpool in vista della sfida di Champions

L'incredibile statistica di Klopp: ha sempre perso al Maradona. L'edizione odierna della Gazzetta ricorda i precedenti del tecnico del Liverpool in vista della sfida di Champions: "Ci sono due dati statistici che fanno ben sperare i tifosi del Napoli. Il primo, per certi versi eclatante, è che Jurgen Klopp ha sempre perso allo stadio di Fuorigrotta: prima col Borussia Dortmund e due volte con il Liverpool, tre sconfitte su tre sfide con gli azzurri. Il secondo: erano sette anni che i Reds non partivano così male in Premier, solo 9 punti: 2 vittorie, 3 pari e 1 sconfitta.