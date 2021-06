L'investimento a sinistra: Giuntoli tratta Gudmundsson a prescindere da Emerson Palmieri

Per il Napoli un rinforzo a sinistra in arrivo dalla Svezia. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Dalla Svezia Potrebbe arrivare, invece, Gabriel Gudmundsson, 21 anni, che gioca in Olanda, nel Groningen. Giuntoli lo sta trattando, a prescindere dalla questione Emerson Palmieri. Il giovane esterno potrebbe essere l’alternativa al nazionale italiano e, sicuramente, un profilo da considerare per il prossimo futuro.

Il problema è temporale, a questo punto. Il Napoli ha due settimane per colmare la lacuna sulla sinistra prima che inizi il ritiro" si legge sulla rosea.