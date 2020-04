L'ultima idea dei medici FIGC: centri sportivi come bunker per garantire sicurezza

Nella giornata di ieri si è riunita la commissione medica della Federcalcio e l'ultima idea per arrivare alla ripartenza è quella dei maxi ritiri. I centri sportivi potrebbero diventare una sorta di bunker, utili per contrastare il Coronavirus, permettendo alle squadre di isolarsi per la preparazione e tra una partita all'altra. Il calcio dentro una bolla per poter ripartire. Ai club verrà chiesto di sanificare i centri sportivi; di circoscrivere l'entrata in questi luoghi solo ai componenti del "gruppo squadra", ovvero a un ristretto numero di persone tra atleti, staff medico, preparatori, cuochi e magazzinieri; di eseguire alcuni esami prima di dare l'idoneità, con i calciatori colpiti dal virus che dovranno eseguire uno screening ancora più scrupoloso e completo per evitare di non riscontrare eventuali problemi a reni, stomaco, fegato e cervello. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.