La Bundesliga come punto di svolta per la SerieA: mercoledì la decisione

Da oggi ripartono gli allenamenti a livello di individuale dei calciatori, con situazioni e decisioni molto diversificate tra i vari club di Serie A. Dopo le schermaglie mediatiche di ieri, protagonista il ministro Spadafora, è però la giornata di mercoledì quella che verosimilmente sarà decisiva per capire se il campionato potrà ripartire, o almeno provare a farlo, ovvero sarà costretto allo stop.

Seguendo la Merkel. Ne scrive La Repubblica: a metà settimana potrebbe arrivare infatti la decisione definitiva del governo Conte. Nei giorni scorsi si è parlato di uno stop molto probabile. La scelta, però, non è stata ancora presa: lo stesso Spadafora è sempre più isolato a livello politico, e molto dipenderà da cosa deciderà di fare la Germania. Sempre mercoledì, infatti, la cancelliera Merkel chiarirà se la Bundesliga ripartirà o meno. In caso di riavvio del campionato tedesco, anche il nostro avrebbe maggiori possibilità. Viceversa, con Francia e Germania a quel punto ferme, sarebbe molto complicato pensare di far ripartire il campionato italiano.