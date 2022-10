La carica dei 100 mila al Maradona: dopo l'Ajax, quasi tutto esaurito anche col Bologna

In Champions League sono stati superati i 50 mila (53 mila esattamente) e oggi probabilmente accadrà lo stesso, secondo il Corriere dello Sport

Tra mercoledì contro l'Ajax e oggi contro il Bologna al Maradona si conteranno oltre 100 mila tifosi. In Champions League sono stati superati i 50 mila (53 mila esattamente) e oggi probabilmente accadrà lo stesso, secondo il Corriere dello Sport: "Restano appena gli ultimi biglietti e poi lo stadio sarà dichiarato sold-out. Tutto esaurito. Un po' com'è accaduto mercoledì in Champions. La squadra, insomma, ha riconquistato il popolo azzurro; un popolo che sogna e che non smette di partecipare a quella che è diventata una grande festa del calcio. Un rapido calcolo? Tra oggi e l'Ajax, tra la coppa e il campionato, al Maradona si parla della carica dei centomila".