La Coppa d'Africa anticipata di un mese: Napoli già senza il suo asse portante

Kalidou Koulibaly si va ad aggiungere a Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa nella lista degli infortunati. Proprio loro, i tre che sarebbero dovuti andare via il mese prossimo per la Coppa d'Africa. Lo sottolinea oggi in edicola La Gazzetta dello Sport:

"A furia di preoccuparsi per gennaio e la Coppa d’Africa, il Napoli si ritrova già a dicembre senza il suo asse portante, che aveva cominciato in maniera eccellente questa stagione: Koulibaly-Anguissa-Osimhen sono un trio che fa paura per qualità fisiche e tecniche. È anche grazie a loro se il Napoli oggi guarda tutti ancora dall’altro in basso in classifica, ma in questo dicembre non li vedremo più".