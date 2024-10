La crescita del Napoli passa da Lukaku: decisione a sorpresa del belga

Non è ancora al meglio, Romelu Lukaku, dal punto di vista della condizione. Sebbene poi l'attaccante belga abbia messo a referto già due gol in quest'avvio di stagione. Per trovare la forma migliore, però, Big Rom ha deciso di saltare ancora la Nazionale, com'era avvenuto a inizio settembre.

La notizia viene confermata anche dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli individua in Lukaku uno dei principali fattori per continuare a crescere e tenere a distanza le concorrenti. Big Rom durante la sosta anche stavolta non andrà in Nazionale, rimarrà a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno”,