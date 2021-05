La crescita esponenziale di Osimhen: determinante anche senza far gol

"La macchina da guerra di Gattuso è una cooperativa della rete, Osimhen è il trascinatore, il faro, la soluzione efficace che il Napoli ha utilizzato per abbattere sia la difesa dell’Udinese che l’ansia, il peggior nemico nelle gare di fine campionato, quando c’è un obiettivo importante da portare a casa". L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno esalta il ruolo dell'attaccante nigeriano nella vittoria sull'Udinese.

"Victor non ha fatto gol ma è stato determinante, il Napoli ormai ha metabolizzato più idee di gioco, non ha solo il palleggio veloce per far male agli avversari. Osimhen allunga la squadra, Bakayoko prova il lancio lungo, sulla seconda palla c’è Zielinski, Victor dopo un controllo magistrale si trova davanti a Musso che respinge il tiro ma Piotr segna il gol dell’ex ed è il sesto calciatore ad andare in doppia cifra in casa Napoli".