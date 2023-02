La cura Spalletti ha cambiato Osimhen: in cosa è migliorato Victor

Luciano Spalletti ha migliorato Victor Osimhen. E' un dato di fatto riconosciuto anche dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha migliorato Victor Osimhen. E' un dato di fatto riconosciuto anche dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Osimhen è cambiato, ha lavorato su stesso, ha seguito nei dettagli le indicazioni di Spalletti, ha smesso di essere alla bulimica ricerca del gol, che ha continuato a trovare giocando per la squadra, è capace sempre di far reparto da solo, però deliziandosi con i compagni, sostenendoli nelle trame, e quando serve se ne va in difesa, copre il primo palo sui corner degli avversari e poi riparte".