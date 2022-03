La delicata vigilia di Spalletti: oggi si decide per Insigne, ma l'attacco cambia

Il Napoli domani è di scena a Verona, trasferta storicamente ostica, contro un avversario che negli ultimi anni ha sempre rappresentato una bestia nera

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia delicata per Luciano Spalletti. Il Napoli domani è di scena a Verona, trasferta storicamente ostica, contro un avversario che negli ultimi anni ha sempre rappresentato una bestia nera per le caratteristiche di fisicità ed aggressività dei gialloblù che si esaltano contro il fraseggio corto degli azzurri. Anche stavolta i gialloblù rappresentano uno snodo cruciale, tenendo conto che un passo falso costringerebbe i partenopei a doversi guardare esclusivamente alle spalle, ed il tecnico rischia di dover rivoluzione le mosse previste per i problemi rimediati da Lorenzo Insigne.

Il capitano a rischio

Questa vigilia servirà anche a capire le sue condizioni. Ieri Insigne ha svolto allenamento personalizzato in campo, a scopo precauzionale, ma a poche ore dalla partenza per Verona c'è bisogno di valutare i progressi e prendere una decisione. In rampa di lancio da giorni c'è Lozano, tornato in campo col Milan, ma ora potrebbe agire a sinistra al posto del capitano e non più a destra. Qualora Spalletti invece voglia sostituire anche Politano, a quel punto entrerebbero in gioco anche Elmas ed Ounas. Gli altri ballottaggi riguardano Anguissa e Fabian Ruiz ed a sorpresa anche Zielinski e Mertens per un atteggiamento più offensivo.

Altri infortuni

S'è fermato di nuovo Alex Meret. Il portiere ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare: un infortunio che lo terrà fuori oltre tre settimane e che soprattutto aprirà nuove riflessioni sul futuro e la necessità - considerando i tanti problemi fisici - di affiancargli nella prossima stagione un altro portiere di spessore. Oggi verranno valutate anche le condizioni di Juan Jesus che ieri ha rimediato un problema muscolare mentre Tuanzebe, al rientro in gruppo, diventa la prima alternativa a Rrahmani e Koulibaly (entrambi peraltro diffidati).