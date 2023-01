La forza di Spalletti: il Napoli non sbaglia mai due volte

Il Napoli non sbaglia mai due volte: ogni volta che è stato autore di una prova così così, non ha mai steccato quella seguente.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non sbaglia mai due volte: ogni volta che è stato autore di una prova così così, non ha mai steccato quella seguente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Spalletti non si fida per nulla della Roma e non intende correre rischi per il suo Napoli di cadere. Finora la sua squadra non ha quasi mai sbagliato. Nel senso che quando è arrivata la prova non brillante è subito seguita una reazione. È capitato dopo la sconfitta con l’Inter, il 4 gennaio. Si è ripetuto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, in casa contro la Cremonese. Nella gara successiva il Napoli ha sempre vinto. Mostrando grande concentrazione e controllo".