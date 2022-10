La frase usata da Klopp per caricare i suoi contro il Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport c'è della strategia dietro alla frase del tecnico tedesco.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"La squadra più in forma al mondo": così Jurgen Klopp ha definito il Napoli in vista della sfida di Anfield con gli azzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport c'è della strategia dietro alla frase del tecnico tedesco.

"Un modo per caricare i suoi ragazzi per ritrovare in Champions quella chimica smarrita in questa stagione di Premier. Il Liverpool vuol rispondere sportivamente parlando a quel pesante 4-1 subito a inizio settembre al Maradona e che ha fatto capire quanto grande stesse diventando il Napoli di Lobotka. Che stavolta si ritrova in una situazione nuova: è la squadra da battere e può permettersi anche di non vincerla o addirittura perderla questa sfida senza che succeda nulla".