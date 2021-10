La gestione del gruppo di Spalletti: farà a meno di almeno 5 titolari col Legia

A Luciano Spalletti non piace parlare di turnover, ma sta di fatto che stasera contro il Legia Varsavia in Europa League lascerà in panchina diversi big

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport A Luciano Spalletti non piace parlare di turnover, ma sta di fatto che stasera contro il Legia Varsavia in Europa League lascerà in panchina diversi degli uomini che hanno fatto le sue fortune fin qui. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Lasciamo stare il turnover, allora, parliamo di Napoli 2, di una squadra che sarà priva di Ospina, Fabian Ruiz, Anguissa, Osimhen, ovvero, di quattro titolari, oltre allo squalificato Mario Rui. Un dato di fatto, che non è una critica, perché la gestione del gruppo è uno dei successi di Luciano Spalletti".