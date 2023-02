La grande svolta di Osimhen: così è diventato immarcabile

Osimhen è diventato un attaccante immarcabile. L'elogio arriva da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola

Osimhen è diventato un attaccante immarcabile. L'elogio arriva da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che esalta così il centravanti nigeriano: "Osimhen ha progressivamente imparato a essere letale in area: prima con i movimenti giusti e poi con le conclusioni. In campionato finora ha effettuato 63 dei suoi 69 tiri nell’area di rigore. Adesso è perfettamente a suo agio anche nel traffico degli ultimi metri di campo. Victor ha capito come esprimere la propria straordinaria fisicità anche in poco spazio e con tempi ridotti dalla vicinanza degli avversari. Ed è anche per questo motivo che è diventato, appunto, immarcabile".