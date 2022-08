La griglia di Sconcerti: "In 4 per il titolo, non c'è il Napoli che però ha Osimhen..."

Quattro squadre giocheranno per vincere lo Scudetto, scrive Mario Sconcerti nell'analisi del campionato che sta per iniziare

Quattro squadre giocheranno per vincere lo Scudetto, scrive Mario Sconcerti nell'analisi del campionato che sta per iniziare: "A me sembra ci siano due squadre pronte, Milan e Inter, più due grandi squadre da finire di costruire, Roma e Juve. Il Napoli è indietro, ha perso Koulibaly, Insigne, Ospina, Mertens, Fabian, i sostituti sono giovani a cui dobbiamo ancora fare l'occhio. Il Napoli oggi va messo alle spalle delle prime. La Lazio è una certezza che non arriva mai a completarsi, la Fiorentina interessante ma non ha quei livelli nella testa. L'Atalanta ricomincia dal sicuro, le prime 4 hanno più cose".

Ed ancora: "Decideranno i grandi giocatori, i migliori in assoluto sono Di Maria e Lukaku. Luataro si avvia a quell'importanza, Dybala potrebbe tornarci, Osimhen potrebbe persino andare oltre".