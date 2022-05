La Lega apre al Challenge, pres. Casini: "Giusto siano le squadre a richiederlo"

"Giusto che le squadre possano chiedere una review", parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, che aprono al Challenge

TuttoNapoli.net

"Giusto che le squadre possano chiedere una review", parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, che aprono al Challenge in campo. A "La Politica nel Pallone", lo stesso Casini spiega: "Credo che delle migliorie vadano discusse. Una che trovo ragionevole è quella del challenge. Dare la possibilità, anche solo una volta o due, alle squadre di rivedere una determinata azione penso sarebbe un segnale di apertura che non dovrebbe creare troppe complicazioni in merito alla durata delle partite". Un'apertura ad uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni, dall'introduzione del VAR.