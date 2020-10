La Lega ordina di giocare, ADL si oppone: già inviata una pec agli organi competenti

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di mandare il suo club a Torino dopo ave riscontrato la positività di due giocatori e alcuni collaboratori. Si teme un focolaio come quello del Genoa e il presidente azzurro dovrà andare allo scontro con gli organi sportivi competenti, come raccontato da La Gazzetta dello Sport:

"La Lega è decisa a far disputare la partita e la Juventus, stasera, si presenterà regolarmente all’arbitro. Se non dovessero esserci ulteriori novità nelle prossime ore, Daniele Doveri, il direttore di gara designato, attenderà i 45’ minuti canonici e poi prenderà atto dell’assenza dell’avversario. Aurelio De Laurentiis è in stretto contatto con Mattia Grassani, il legale del club, col quale studierà la strategia giusta per contrapporsi all’eventuale decisione del Giudice sportivo. Ieri sera, lo stesso De Laurentiis, ha inviato una pec alla Figc, alla Lega, al Giudice sportivo e alla Juventus, allegando le tre comunicazioni di cui due della Asl e una dell’assessorato regionale alla Sanità, dirette al calcio Napoli, con le quali è stato imposto l’isolamento fiduciario".