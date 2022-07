La lista di Giuntoli: tutti i nomi per il dopo Koulibaly

Il Corriere dello Sport fa il punto sui possibili sostituti di Kalidou Koulibaly al Napoli.

Il primo nome valutato è stato quello di Nikola Milenkovic, il cui agente è lo stesso di KK, ma sul serbo sono avanti Juventus e Inter. Un nome che piace sempre di più è quello del coreano Kim Min-Jae del Fenerbahce, che costa 20 milioni di euro.

Le alternative in mano al ds Giuntoli però sono molte e in questi giorni la dirigenza azzurra sta valutando pro e contro: Francesco Acerbi è in uscita dalla Lazio e costa 5 milioni di euro ma resta candidatura secondaria. Nel novero dei candidati possibili ci sono anche Eric Bailly del Manchester United, Leo Lacroix del Wolfsburg e José Palomino dell'Atalanta.