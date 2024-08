La metamorfosi di Conte: in conferenza solo campo e parole dolci da pater familias

Toni dimessi, più conciliante e forse anche rassegnato per le difficoltà sul mercato. Che però in serata ha avuto una svolta: il suo pupillo Lukaku nelle prossime ore può vestirsi finalmente d’azzurro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, raccontando che Antonio Conte ieri s'è presentato alla conferenza stampa della vigilia della sfida con il Bologna nelle vesti di pater familias: "Ho uomini veri, una squadra vera e sono sicuro che riusciremo a riemergere con il lavoro".

Un dietrofront netto in conferenza stampa: "Misura le parole e maschera anche fastidio perché sa che le cose non vanno come vorrebbe soprattutto in campo. La palese denuncia dopo la sconfitta del Bentegodi, che ha fatto seguito alla scialba prestazione in Coppa Italia, ora ha lasciato spazio a parole più dolci, di incitamento alla squadra . "Ma io non ne voglio parlare di mercato. Dovete chiedere alla società", concentrarsi solo sul campo è la parola d’ordine: l’allenatore pugliese ha deposto le armi, lasciando spazio ad una versione più soft e meno battagliera rispetto alla scorsa settimana. Una netta metamorfosi «perché in squadra ha trovato "uomini veri, che sanno quello che vogliono".