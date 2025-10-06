La moviola del Cds: "Marcandalli e Neres o è lo stesso metro oppure sono due rossi mancati"

vedi letture

Marcandalli e Neres o è lo stesso metro di giudizio oppure sono due rossi mancati. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport nella sua moviola di Napoli-Genoa: "Lettura della partita complessa, La Penna la governa ma con qualche sbavatura: per capirci, Marcandalli e Neres o è lo stesso metro di giudizio oppure sono due rossi mancati, dipende dai punti di vista. Ha, però, avuto ragione lui ad impostarla così, visto che i giocatori in campo hanno accettato spiegazioni ed errori. La manata (involontaria) di Di Lorenzo su Vitinha è però fallo, non rimessa da parte dell’arbitro.

Partiamo dai due giocatori che La Penna ha trattato allo stesso modo: il primo è Marcandalli , commette tre falli in nove minuti su Hojlund. Il primo perdonato, il secondo ammonito, il terzo neanche fischiato (in caso contrario, giallo e dunque rosso obbligatorio). Ed infatti Vieira lo toglie all’intervallo. L’altro è Neres: appena ammonito (trattenuta su Sabelli), interviene da dietro su Frendrup, colpendolo sulla gamba sinistra . Stesso metro, ma anche qui, se avesse fatto giallo...".