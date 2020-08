La moviola del CdS: "Rigore c'è, rissa finale figlia della gestione sbagliata di Calvarese"

Quella al San Paolo potrebbe esser stata l'ultima partita in Serie A di Gianpaolo Calvarese, che ora dovrebbe ritiarsi (ma non è certo). Non brilla il fischietto di Napoli-Lazio, come scrive anche nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport: "La rissa finale è anche figlia della sua gestione disciplinare: per tutti, perdona più d’una volta Manolas (anche per un braccio largo su Correa), lascia impunito Luiz Felipe con piede teso su Lozano. [...] Mertens tira, quasi in contemporanea arriva l’entrata imprudente (al di là del momento dell’impatto) di Parolo, Calvarese fischia il rigore, per lui il contatto è punibile. Non ha tutti i torti, il contrasto fra i due c’è".