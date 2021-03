La moviola del CdS: "Karsdorp-Zielinski-Villar, niente rigori"

"Karsdorp-Zielinski-Villar, niente rigori", titola il Corriere dello Sport nella sua consueta moviola del giorno dopo. Niente errori per Di Bello, che fischia tanto e ammonisce anche di più, ma sceglie bene negli episodi chiave. Nel primo tempo Insigne prova un pallonetto su Karsdorp, che sfiora con il gomito destro: braccio attaccato al corpo e movimento congruo, nessuna infrazione. Poi Zielinski entra in area, Mancini lo affronta stando fermo: contatto leggero e non da rigore. Poi lo slalom di Villar in area partenopea: si tocca con Koulibaly, ma pare essere il giallorosso a cercare il difensore azzurro. Buona la prova del fischietto internazionale.