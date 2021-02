La moviola del CdS: "Manca un giallo a Ilicic (che era diffidato)"

Fabbri, l'arbitro di Napoli-Atalanta, è stato rimandato. Diversi errori e qualche ammonizione che poteva esserci. In particolare, una su Gosens e una per Ilicic. Ecco quanto si legge sulla moviola del Corriere dello Sport: "Gosens commette fallo al limite del giallo su Di Lorenzo. Nel finale ci stava il giallo per Ilicic (diffidato pure lui con Romero) dopo l'intervento su Zielinski". L'eventuale ammonizione per lo sloveno, dunque, avrebbe significato Atalanta senza due giocatori come Romero e Ilicic nella sfida di ritorno.