La moviola del CdS: "Perché solo Koulibaly colpevole su Belotti? Entrambi gamba alta!"

La direzione arbitrale di Juan Luca Sacchi nella sfida di ieri tra Napoli e Torino non è stata molto complicata, ma qualche errore da parte del fischietto c'è stato. Lo sottolinea nella sua moviola il Corriere dello Sport: "Partita sul filo per Sacchi, non dirige male, qualche decisione lascia sul campo qualche dubbio (l’ammonizione per Koulibaly, ad esempio: gamba alta come quella di Belotti, entrambi sul pallone, perché solo lui colpevole?), ma non incide sul risultato e – di questi tempi – non è poco".