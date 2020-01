La moviola della Gazzetta: "Leiva tocca la palla ma poi il rosso è ineccepibile"

Diverse polemiche nel post partita di ieri per quanto riguarda l'arbitraggio di Massa durante Napoli-Lazio. In molti hanno puntato il dito contro il direttore di gara - in particolare i giocatori della Lazio a fine partita - per una direzione giudicata discutibile. Uno degli episodi chiave è senza dubbio il rosso per il giocatore biancoceleste, sul quale c'è una doppia chiave di lettura, come riportato da La Gazzetta dello Sport: "Al 25’ un chiaro errore di Massa che estrae un giallo per Lucas Leiva che in duello con Zielinski tocca la palla. La reazione, con tanto di “vaffa” del brasiliano, però va oltre la misura e il cartellino rosso è ineccepibile".