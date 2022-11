La moviola della Gazzetta: "Corrette le decisioni dell’arbitro Stieler"

La Gazzetta dello Sport analizza alla moviola il match di ieri tra Liverpool e Napoli

La Gazzetta dello Sport analizza alla moviola il match di ieri tra Liverpool e Napoli. Corrette le decisioni dell’arbitro Stieler sugli episodi chiave della gara. Il gol di Ostigard è da annullare per la sua posizione di fuorigioco al momento della punizione, come è giusto assegnare la rete di Nunez essendo in posizione regolare dopo la parata di Meret su Van Dijk. Una buona direzione della gara nel complesso, corretto anche l’uso dei gialli.