La moviola di Gazzetta: "Immobile e Luis Alberto, niente rigori. Giallo giusto ad Allan"

Non una partita complicata dal punto di vista arbitrale, non ci sono grandi episodi che fanno discutere in Lazio-Napoli. L'arbitro Orsato dirige bene, anche quando la gara si scalda nel secondo tempo. Di seguito la moviola de La Gazzetta dello Sport:

"Al 48’ Immobile va giù in area ma il contatto spalla-spalla con Fabian Ruiz è pulito e nasce dal laziale che finisce sul giocatore spagnolo, giusto far giocare. Ok anche la lettura dell’episodio al 52’: dopo aver calciato il pallone Luis Alberto trova il contatto con Manolas ma è lui a toccare il greco entrato in scivolata senza fallo. Al 59’ punizione per la Lazio dopo la scivolata pur senza contatto di Allan su Lazzari che salta l’avversario, corretta lettura del regolamento che punisce “il giocatore se colpisce o tenta di colpire un altro giocatore in modo considerato negligente o imprudente”.