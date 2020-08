Voto 6,5 al Napoli per Mario Sconcerti. Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, oggi dedicato alle pagelle di fine campionato, Sconcerti promuove gli azzurri con questa motivazione: "Era partita con Ancelotti per vincere il campionato, ha vinto la Coppa Italia con Gattuso. Un gioco da finire di costruire. Il migliore, Insigne".