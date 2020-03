La previsione del Corsera: "Quello estivo sarà mercato al ribasso, cartellini saranno svalutati"

L’emergenza mondiale compromette la programmazione delle società che iniziano in questa fase dell’anno a gettare le basi per le operazioni da finalizzare in estate. L'allarme è lanciato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega le possibili evoluzioni del calciomercato estivo: "Qualsiasi possa essere lo scenario che accompagnerà la fine di questa tormentata stagione, di certo assisteremo a una riduzione degli investimenti nella prossima finestra di trattative, dopo che lo scorso anno nei cinque principali campionati fra cartellini, bonus e oneri per i prestiti furono spesi 6,6 miliardi. Per dire, Joao Felix fu pagato 126 milioni dall’Atletico Madrid per strapparlo al Benfica, mentre nella classifica dello shopping compulsivo in Italia ha vinto la Juventus versando all’Ajax per Matthijs De Ligt 85,5 milioni, commissioni comprese".