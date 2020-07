La probabile del CdS - Gattuso pensa a cinque cambi rispetto a Genova

Piccola rivoluzione per Rino Gattuso in vista della sfida al Milan. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel 4-3-3 del tecnico torneranno Koulibaly e Demme (squalificati a Genova), così come ci saranno dal primo minuto Di Lorenzo, Zielinski e Callejon.

Questa la probabile del Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian; Callejon, Insigne, Mertens.