La probabile formazione di Repubblica: se Insigne non recupera ci sarà Elmas

Quale formazione per la sfida contro il Barcellona? Stando a quanto scritto oggi da La Repubblica, Rino Gattuso sta risolvendo gli ultimi dubbi. L'undici del quotidiano riporta Manolas titolare e non Maksimovic mentre in mediana dovrebbe spuntarla Demme su Lobotka. In attacco, se Insigne non dovesse recuperare ci sarebbe Elmas, che ha battuto la concorrenza di Lozano. Di seguito la probabile formazione.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne/Elmas