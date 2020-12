La Procura chiama, Suarez non risponde: rinviata l'interrogazione sull'esame-farsa di Perugia

Nel corso delle ultime settimane la Procura di Perugia ha provato ad interrogare Luis Suarez sul caso legato all'esame-farsa sostenuto all'Università di Perugia, senza però riuscirci. Troppi impegni da parte dell'attaccante dell'Atletico Madrid, tra il trasferimento nella Capital e il virus contratto dal giocatore. La Gazzetta dello Sport fa sapere che dall'Umbria è stata inviata una rogatoria per ascoltarlo in videoconferenza, ma per ora le richieste sono rimaste senza esito. Questione di tempo, comunque, perché Suarez dovrà spiegare il suo ruolo. Intanto, ovviamente, anche la Juventus è finita nell'indagini.