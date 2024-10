La provocazione di Libero - Eliminiamo l'arbitro, tanto decide sempre il Var

L’uomo davanti al Var potrebbe azionare un comando che impone l’interruzione dell’azione

"Si suppone che un arbitro… arbitri. Cioè prenda decisioni interpretando ciò che vede in campo in base al regolamento del gioco del calcio. Vi sembra che questa cosa accada?" Questa la domanda che si pone l'edizione odierna di Libero sulla questione arbitrale: "Vi sembra che gli arbitri italiani svolgano il mestiere per cui sono convocati e, in serie A, ottimamente pagati? Allo stato attuale delle cose, se li togliessimo non cambierebbe praticamente nulla.

L’uomo davanti al Var potrebbe azionare un comando che impone l’interruzione dell’azione, verificherebbe un episodio e poi comunicherebbe la decisione a tutto lo stadio. Già che ci siamo, immaginate che straordinaria rivoluzione sarebbe: niente arbitro in campo, niente più proteste. Giocatori privati del loro pungiball preferito. Tanto questo fanno, oggi, gli arbitri. Aspettano segnali".