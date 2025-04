La reazione di Conte e ADL quando si è avvicinato McTominay

vedi letture

Si torna a parlare di Brescianini saltato non appena il Napoli ha scoperto di poter puntare su McTominay. Lo fa il Corriere dello Sport oggi in edicola nel suo ritratto a Scott lo scozzese che segna due gol e rilancia le ambizioni del Napoli in chiave tricolore.

"Per lui Conte ha messo da parte il Napoli cui aveva lavorato durante l’estate. Lo ha fatto ben volentieri. Il club ha fermato le macchine del calciomercato quando hanno capito che al posto di Brescianini sarebbe potuto arrivare lui. Per lui si sarebbe potuta sacrificare anche la prima giornata di campionato (e infatti è andato in scena il disastro di Verona). È stato chiaro sin dall’esordio da titolare contro la Juventus di che pasta fosse fatto".