La Roma crede in Milik: nell'offerta previsto premio in caso di Scarpa d'Oro

La Roma aspetta Arek Milik. Così come la Juventus, che col sì del polacco ai giallorossi potrebbe abbracciare Edin Dzeko. E il Napoli, che chiuderebbe una questione delicata con un giocatore in scadenza a fine stagione. Che nella Capitale potrebbe guadagnare più di quanto percepisca in azzurro (l'offerta della Roma è di 5 milioni annui tra parte fissa e bonus), ma troverebbe anche fiducia. Tanta: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nell'accordo proposto dalla società capitolina vi sarebbe anche un ulteriore premio legato all'eventuale vittoria della Scarpa d'Oro da parte di Milik. Più di così.