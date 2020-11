La Roma omaggia Diego: bandiere, magliette e Conti s'inchina al murales ai Quartieri Spagnoli

Tutto l'amore che Napoli ha dimostrato di avere per Diego Armando Maradona andava protetto, così il Comune ha deciso di trasferire il sacrario del Pibe de Oro, ossia tutti gli oggetti portati dai tifosi all'esterno del San Paolo, all'interno dello stadio stesso. Per ieri sera erano previste intemperie, per questo in giornata la Napoli Servizi s'è attivata per mettere gli oggetti deperibili in sicurezza.

GLI OMAGGI DELLA ROMA - Intanto la Roma, che stasera sfiderà gli azzurri al San Paolo gli rende omaggio con bandiere e magliette da aggiungere al sacrario; inoltre il dirigente Bruno Conti andrà ai Quartieri Spagnoli per un omaggio dinanzi al murales. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno che titola così in prima pagina: "La Roma s'inchina e omaggia Diego. Oggi il Napoli prova a batterla".