La Roma regala il pallino del gioco al Napoli: Fonseca in discussione, proprietà delusa

Non mancano gli strascichi al ko della Roma in campionato contro il Napoli. L'intenzione di Fonseca - scrive Il Messaggero nella sua analisi del momento giallorosso - era di dare alla squadra un atteggiamento meno spregiudicato, ma il risultato è stato un match giocato in maniera passiva regalando al Napoli pallino del gioco. Alla fine, deluso l'allenatore e molto delusi i Friedkin, che non si aspettavano l'ennesima caduta della Roma.