La serata di Politano, l'ha deciso il destino: un calcio alla maledizione dei rigori

Matteo Politano è stato scelto come Man of the Match della sfida di ieri sera contro i Rangers. L'uomo del destino, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "È la serata di Politano, l'ha deciso il destino, al 67' il Napoli si procura un altro rigore. Il tiro di Kvaratskhelia trova il braccio sinistro di Barisic aperto, aumenta il volume del corpo e Lahoz indica di nuovo il dischetto. Stavolta tira Politano e segna, un calcio alla maledizione dei rigori che sta colpendo il Napoli in Champions League, ricordando anche l'errore di Osimhen contro il Liverpool".