La solitudine dei numeri 9: Lukaku come Osimhen, si allena da solo col Chelsea

Come è piccolo il mondo, vero? Ma anche così diverso. Osi e Lukaku sono le due facce di una storia a specchio.

Così come Victor Osimhen si allena a parte, anche Romelu Lukaku è fuori dai piani del Chelsea e lavora da solo. Ecco quanto si legge sul Corriere dello Sport: "La solitudine del numero 9 è un po' una costante, in questi periodi. Da Castel di Sangro a Londra: anche Romelu Lukaku, ha lavorato a Cobham insieme con i suoi pensieri mentre il Chelsea giocava in Ohio contro il City la penultima sfida della tournée negli States.

Come è piccolo il mondo, vero? Ma anche così diverso. Osi e Lukaku sono le due facce di una storia a specchio: Victor è vicino ma si sente lontano, Rom è lontano ma vorrebbe raggiungere il Napoli al più presto. Un labirinto".