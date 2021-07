La squadra di Spalletti: ecco tutto il nuovo staff tecnico

Non solo la squadra dei calciatori. Tuttosport in edicola fa il punto su quello che sarà lo staff di Luciano Spalletti in vista della sua avventura sulla panchina del Napoli: "Fanno parte della squadra tecnica Marco Domenichini (allenatore in seconda), Daniele Baldini (collaboratore tecnico), Francesco Cacciapuoti (vice preparatore atletico), Alejandro Rosalen Lopez (preparatore dei portieri), Simone Beccaccioli (match analyst) oltre a Francesco Calzona (collaboratore tecnico) e a Francesco Sinatti (preparatore atletico) che tornano nei ranghi del Napoli dopo tre anni di assenza.

Tra i rientri, anche quello molto importante di Giuseppe Santoro , cioè il talent scout che scoprì Lorenzo Insigne. De Laurentiis lo ha voluto nuovamente, proprio perché è un profondo conoscitore dell’ambiente Napoli e del mondo giovanile che gravita nel territorio partenopeo".